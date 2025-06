Juliana Marins: como e quando será o resgate do corpo da brasileira

Autoridades da Indonésia citaram clima desfavorável e baixa visibilidade como motivos para o atraso; veja como será o resgate do corpo de Juliana Marins

O corpo da brasileira Juliana Marins, de 26 anos de idade, será retirado ao amanhecer desta quarta-feira, 25, no horário local da Indonésia - por volta das 19 horas no horário de Brasília. A jovem foi encontrada morta após cair durante uma trilha no vulcão Rinjani.

Após o resgate, o corpo será transportado em uma maca até o posto de Sembalun e, de lá, levado em uma aeronave até o Hospital Bayangkara, onde passará pelos procedimentos legais.