AO VIVO: Guerra Israel x Irã: horas após anúncio de cessar-fogo, Israel acusa Irã de romper acordo

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 24, repercute o acordo de cessar-fogo entre Irã e Israel, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), nessa segunda-feira, 23. Horas após o anúncio, novo ataque foi registrado e Israel acusou o Irã de ter tomado a iniciativa. Nesta terça-feira, 24, o Exército iraniano negou o lançamento de mísseis contra o território israelense "ao longo das últimas horas", como denunciou Israel.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O aumento da pressão sobre o conflito entre Israel e Irã aumentou após os Estados Unidos realizarem ataques contra três instalações nucleares iranianas no sábado, 21. Donald Trump anunciou a ofensiva, primeiramente, pela sua rede social, a Truth Social, e disse que os EUA realizaram "ataques bem-sucedidos" contra três instalações nucleares do Irã. Entre os alvos atingidos, Trump destacou que incluíam os dois principais centros de enriquecimento de urânio do Irã: a instalação subterrânea de Fordow e a usina de enriquecimento maior em Natanz. Os centros já tinham sido atacados por Israel anteriormente, mas com armas menores. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Cessar-fogo Após Trump anunciar o cessar-fogo e Israel acusar o Irã de romper o acordo, o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, declarou que Teerã havia disparado mísseis e afirmou que seu país "responderá com força à violação do cessar-fogo".



Sobre o acordo, o presidente norte-americano publicou na Truth Social: "Oficialmente, o Irã iniciará o CESSAR-FOGO e, na 12ª hora, Israel iniciará o CESSAR-FOGO e, na 24ª hora, o FIM Oficial da GUERRA DE 12 DIAS será saudado pelo mundo. Durante cada CESSAR-FOGO, o outro lado permanecerá PACÍFICO e RESPEITOSO". Desde o início das ofensivas entre os países, o número de vítimas fatais passam de 400 pessoas no Irã, segundo novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde iraniano no sábado, 21. No Irã, estimativas apontam para mais de 20 pessoas mortas.