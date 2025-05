Show de Lady Gaga em Copacabana entra para o Guinness Book

A estrela pop americana Lady Gaga durante seu show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil, em 3 de maio de 2025 / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

A apresentação de Lady Gaga na praia de Copacabana no início deste mês entrou para o Guinness Book. O feito foi divulgado neste sábado, 31, na página oficial do livro de recordes. O post informa que a americana uniu o maior público da história para um show de graça de uma artista feminina, com 2,5 milhões de pessoas nas areias cariocas. Gaga juntou em um só lugar fãs do Brasil e de outras partes do mundo em um evento histórico que superou o recorde do show de Madonna em Copacabana em 2024, que reuniu um público de 1,6 milhão de pessoas.