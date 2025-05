Lady Gaga no Rio: ensaio surpresa prova o poder dos fãs brasileiros

Lady Gaga no Rio: ensaio surpresa prova o poder do público brasileiro / Crédito: AFP

Nesta sexta-feira, 2, Lady Gaga finalmente quebrou o silêncio que estava mantendo desde que desembarcou no Brasil para o seu show histórico na Praia de Copacabana. Mais do que um breve aceno da sacada do hotel, a cantora surgiu no próprio palco com banda completa e bailarinos para uma apresentação exclusiva. Antes de se despedir, ela admitiu: “Eu sei que esse é apenas o ensaio... mas sinto como se fosse o show de verdade”, disse emocionada.

Era esperado que ela aparecesse no palco em algum momento para fazer a passagem de som, etapa crucial antes das apresentações ao vivo de todo artista. Ao longo da tarde, fãs foram chegando de toda parte tendo em comum a mesma expectativa: ver a diva pop de perto antes do grande show. Por volta das 20 horas, a artista surpreendeu por não tratar o momento apenas como um processo técnico. "Eu te amo Brasil!", ela gritou ainda na abertura ao cantar "How Bad Do U Want Me", canção do seu mais novo álbum "MAYHEM". Em "Vanish Into You", ela desceu do palco e foi até à barricada que divide a área vip da praia para cumprimentar os fãs emocionados, movimento que ela não conseguirá fazer no show oficial.

Lady Gaga: hits cantados na passagem de som No piano, apresentou seu grande hit "Shallow", fazendo um grande coro comovido ecoar por toda Copacabana – a música furou a bolha dos fãs por conta do sucesso de "Nasce Uma Estrela", filme que lhe rendeu um Oscar e ganhou até uma versão em reggae no Brasil. Na sequência, ensaiou várias outras canções do repertório, como "Abracadabra", "Judas", "Alejandro", "Garden of Eden" e "Poker Face". Para o público presente, a sensação foi de assistir a um show extra dedicado àquelas pessoas que esperaram a semana inteira por um contato.

Show da Lady Gaga: emoção dos fãs brasileiros O público brasileiro já é conhecido pela forte presença em shows de artistas internacionais, o que sempre criou um contraste feroz com os públicos norte-americanos e europeus que costumam ser mais comedidos. Nesta última sexta-feira, Lady Gaga lembrou do quão emocionado são seus fãs brasileiros que gritavam seu nome à plenos pulmões, amontoados. Tinha fã até em cima de árvore.



Para o restante do mundo que não estava lá e só pode acompanhar a euforia à distância, cristalizou-se uma grande expectativa para a recepção de logo mais à noite, quando a cantora se apresentará para mais de um milhão de pessoas com transmissão em rede nacional. Nas redes sociais, foi visível a quantidade de pessoas que relataram cogitar vir ao Rio de Janeiro de última hora, especialmente quem mora nos estados próximos, para não perder o grande evento.