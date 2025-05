Polos físicos do ensino EaD são um dos temas de evento com estabelecimentos de ensino superior

Decreto sobre o EAD assinado nessa segunda-feira, 19, pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Presidência da República estabelecem regras, dentre elas, a construção de sala de recepção e coordenação em polos. As medidas foram debatidas em seminário do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro (Semerj) nesta quarta-feira, 21 / Crédito: Luis Fortes/MEC

O Ensino a Distância (EaD) teve regras impostas pelo decreto 12.456, portaria 378, publicados na segunda-feira, 19, pelo Ministério da Educação (MEC). As regras de padronização e polos físicos das unidades de ensino foi dicutido durante o seminário "Impactos do Marco Regulatório do EaD e Estratégias para as IES" Programação, promovida pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro (Semerj), destacou a precariedade e/ ou a inexistência de polos físicos.

De acordo com diretor da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, do MEC, Daniel Ximenes, esse cenário provoca visão negativa da sociedade a respeito do ensino a distância (EaD). "Polo é um lugar em que o aluno pode se sentir acolhido. Lembremos que o grande trabalho do EaD é conseguir fazer com que a população mais vulnerável possa acessar o ensino superior", afirma Daniel Ximenes. LEIA MAIS | Opinião: Lourenço Damata: A importância do EAD no ensino superior

Como deverá ser o polo EAD segundo a portaria do MEC O Polo EAD da Instituição de Ensino Superior (IES) deverá dispor, no mínimo, da seguinte infraestrutura: recepção;



sala de coordenação;



salas ou ambientes para estudos individuais e coletivos, compatíveis com as atividades dos cursos ofertados e com o número de estudantes que devem utilizá-las;



laboratórios e outros espaços formativos compatíveis com as atividades dos cursos ofertados, quando aplicável;



equipamentos e dispositivos de acesso à internet e conexão de internet estável e de alta velocidade, compatível com o número de usuários;



responsável designado e capacitado pela IES, para apoiar os estudantes nas rotinas acadêmicas e nas parcerias relacionadas aos campos de práticas em ambientes profissionais, estágios e atividades de extensão. Sindicato diz que o decreto do MEC sobre EAD implementa ensino hídrico de forma implícita Max Damas, assessor do Sindicato, questiona a falta da palavra "híbrida" no decreto, ao mesmo tempo que associa que a educação sempre segue este termo. "Envolve diferentes espaços, metodologias, tecnologias, pessoas e avaliações. Potencializa o aprendizado do estudante", explica. Para ele, seria a essência da educação.