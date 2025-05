Conhece o sarué? Bombeiros resgataram 261 animais no Ceará em 2025

Além do registro de marsupiais, 3.833 animais silvestres e domésticos foram resgatados nos primeiros meses do ano

Entre janeiro e abril, foram 3.833 resgates de animais silvestres e domésticos no Estado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) registrou 261 resgates de saruês , também chamados de gambás, nos quatro primeiros meses de 2025.

De acordo com o informe do CBMCE, o saruê é “um dos pilares invisíveis da biodiversidade” e possui diversos nomes regionais, como cassaco, mucura e timbu. Os dois últimos têm origem indígena, e “timbu” significa “nariz pontudo” no tupi timbóba.

Apesar de serem confundidos no grupo de roedores, os saruês são marsupiais, como os cangurus, coalas e cuícas. O termo se refere ao marsúpio, uma espécie de “bolsa” onde os filhotes se encontram durante o desenvolvimento.

O total apresenta redução de 7,41% comparado ao mesmo período do ano passado (2024), que apresentou 4.140 resgates. Entre os dados atuais, a maioria das ocorrências (67,83%) envolveu serpentes, com registro de 2.600, enquanto os gambás foram responsáveis por 6,81%.

Na década de 1990, pesquisadores do Butantan realizaram um teste comportamental no Laboratório de Biologia Estrutural. Na ocasião, observaram a relação entre os gambás e as cobras, considerando a resistência desenvolvida pelo marsupial ao veneno.

Encontrou um saruê?

Caso o animal seja identificado, é possível acionar o Corpo de Bombeiros por meio do contato 193, para um resgate seguro do animal no ambiente.

Saruê parece sorrir para as fotos de seu resgate; CONFIRA imagem