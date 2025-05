Atendimento do programa CNH Popular chega em mais seis municípios do Ceará

Candidatos com inscrição aprovada devem agendar atendimento pelo site do Detran e apresentar a documentação exigida para iniciar o processo de habilitação gratuita

Nos dias 24 e 25 de maio, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) levará os atendimentos do programa CNH Popular para mais seis municípios do interior do Ceará . A iniciativa beneficia candidatos aprovados nas edições de 2023 e 2024, que buscam obter, de forma gratuita, a primeira habilitação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As cidades contempladas nesta etapa são: Aracoiaba, Guaiuba, Araripe, Santana do Cariri, Cedro e Orós. Para dar início ao processo, os candidatos com inscrição aprovada devem acessar o site oficial do Detran-CE e realizar o agendamento no campo “Acompanhe sua inscrição”.

Documentação necessária do candidato



No dia do atendimento, é obrigatório apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço ou declaração de residência, quando for o caso. Após essa etapa, os candidatos deverão comparecer às comissões presenciais do Detran nos respectivos municípios para dar continuidade ao processo.

O andamento completo da solicitação da carteira de habilitação poderá ser acompanhado por meio do aplicativo “Meu Detran CE”, disponível gratuitamente. O programa CNH Popular oferece a isenção de todas as taxas do processo de habilitação, com o objetivo de garantir acesso ao direito de dirigir para pessoas de baixa renda.