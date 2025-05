Caminhonete em alta velocidade atropela oito pessoas no Maranhão; uma das vítimas morreu

Um grupo de pessoas caminhava pela calçada quando foi surpreendido por uma caminhonete em alta velocidade em Balsas, no Sul do Maranhão. Uma jovem, de 18 anos, morreu e sete pessoas ficaram feridas após o veículo atropelar o grupo.

A motorista do carro, identificada como Maria do Perpétuo Socorro Cardoso Weiler, permaneceu no local e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O acidente ocorreu no último domingo, 18, na avenida Francisco Lima, no bairro São Luís, na cidade de Balsas.

Segundo equipes do Samu, a motorista apresentava sinais de embriaguez.

Dentre as vítimas, três eram crianças. A mulher que veio a óbito foi identificada como Maria Eduarda Silva, de 18 anos, mãe de uma das crianças atingidas. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao entrar no Hospital Municipal de Balsas.