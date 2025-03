Vídeo mostra atropelamento e confronto entre torcidas antes do Clássico-Rei

Um vídeo mostra torcidas organizadas em uma confusão generalizada nas proximidades da avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, neste sábado, 22, antes do Clássico-Rei. Ceará e Fortaleza disputam, às 16h30, a final do Campeonato Cearense, na Arena Castelão.

Nas imagens obtidas pelo O POVO é possível ver correria, gritaria e pessoas arremessando paus e pedras umas contra as outras. Tudo isso acontece em via pública e os moradores filmam a confusão de dentro de suas casas. Um automóvel passa pela via e atropela alguns dos indivíduos, que mesmo diante da situação, permanecem brigando.