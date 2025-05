Morre Divaldo Franco; saiba quem foi um dos maiores líderes espíritas do Brasil

O óbito foi constatado às 21h45min, quando Divaldo estava em sua casa, na sede da Mansão do Caminho, no bairro Pau da Lima em Salvador (BA). Ele recebia atendimento na modalidade home care.

O velório será realizado no Ginásio da Mansão do Caminho, das 9 horas às 20 horas, nesta quarta-feira. Divaldo será sepultado na quinta-feira, às 10h, no Cemitério Bosque da Paz.

“Após finalizar o tratamento contra um câncer de bexiga, Divaldo retornou para sua casa em bom estado de saúde e com ótimas notícias sobre a remissão da doença, porém passou a apresentar um quadro de saúde relativamente comum para um idoso de 97 anos, com dificuldade para manter a hidratação e alimentação adequadas”, apontou o comunicado.

Há um mês, em 14 de abril, a Mansão do Caminho e o Centro Espírita Caminho da Redenção comunicaram que o quadro de saúde do médium Divaldo Franco era delicado e estava sendo acompanhado com todo o cuidado necessário.

Desde a infância, os contatos espirituais foram marcados por sofrimento e medo. Ainda pequeno, começou a ter visões de espíritos e passou a ser perseguido por um espírito vingativo, a quem chamava de “Máscara-de-Ferro”.

Com o tempo e inúmeras experiências sobrenaturais, Divaldo Franco aprendeu a compreender e lidar com sua mediunidade, transformando as experiências dolorosas da infância em missão de amor e caridade.

Divaldo Franco: livros e reconhecimento mundial

Divaldo era denominado de embaixador da paz. Ao longo da vida, ministrou mais de 20 mil conferências, realizadas em mais de 2.500 cidades e em 71 países.

O líder espírita era escritor e abordava em seus livros essencialmente temas espirituais. Tinha mais de 260 obras publicadas e mais de 10 milhões de exemplares vendidos. Parte dos lucros das publicações sempre foi destinada a obras assistenciais.

Divaldo Franco era o 'novo Chico Xavier'?

Conhecido em todo o estado da Bahia, Divaldo Franco era citado como o "novo Chico Xavier" por alguns espíritas, mas já revelou que não era exatamente assim.

"Para mim, ele é um grande mestre. Não me sinto um continuador do trabalho dele, mas me sinto como alguém envolto, como ele, da propaganda do espiritismo. Ele era 'ór concur' pela sua irradiação de amor e paz. Por isso, ele foi para mim um grande mestre", defendeu Franco, em 2019, para o Jornal do Brasil.