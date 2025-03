Tempos difíceis? Confira frases estoicas para ajudar nas decisões diárias

Já ouviu falar em estoicismo? Veja frases estoicas e um guia prático para viver com sabedoria, serenidade e autocontrole diante dos desafios do dia a dia

Frases como “Não são as coisas que nos perturbam, mas os pareceres a respeito das coisas”, de Epíteto, mostram como essa filosofia enfatiza a importância do pensamento racional diante das adversidades.

O estoicismo , filosofia originada na Grécia Antiga e desenvolvida por pensadores romanos como Marco Aurélio, Epíteto e Sêneca, continua a influenciar pessoas em busca de resiliência e equilíbrio emocional. Seus ensinamentos giram em torno da aceitação do que não pode ser controlado e da busca pela virtude como o maior bem.

Sêneca, por sua vez, abordava a finitude da vida e a importância de vivê-la com sabedoria. “Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida”, escreveu. O pensamento estoico sugere que a felicidade está na aceitação do presente e na disciplina para agir conforme a razão e a ética.

Para aqueles que desejam não apenas refletir sobre essas ideias, mas aplicá-las no dia a dia, a professora Lúcia Helena Galvão , filósofa, escritora e palestrante, apresenta um caminho acessível no livro Agenda Estoica: lições para uma vida de sabedoria e serenidade.

Diante dos desafios do mundo moderno, essa filosofia ressurge como um guia atemporal para enfrentar dificuldades com clareza.

Dessa forma, a obra oferece um método objetivo para incorporar as virtudes ensinadas pelos estoicos no cotidiano.

Além de reunir frases dos principais pensadores estoicos, Lúcia Helena as contextualiza e explica, tornando-as mais compreensíveis. A grande proposta do livro está nos exercícios semanais sugeridos para a prática, permitindo que os ensinamentos estoicos sejam vivenciados de maneira concreta.

Lucius Annaeus Sêneca, conhecido como Sêneca, o Jovem, foi um filósofo, escritor e político romano. Nascido em Córdoba, na atual Espanha, ele se destacou como um dos maiores expoentes do estoicismo na Roma Antiga.

“Cartas a Lucílio” – Reflexões sobre a vida e a filosofia.

“Da Brevidade da Vida” – Discurso sobre o uso do tempo e a busca pelo essencial.

“Sobre a Firmeza do Sábio” – Defesa da força interior diante das adversidades.

Além de filósofo, Sêneca foi conselheiro do imperador Nero. No entanto, acabou caindo em desgraça e foi acusado de conspiração contra o imperador, sendo condenado ao suicídio em 65 d.C.

Epicteto (50 – 125 d.C.)

Epicteto nasceu como escravo na cidade de Hierápolis, na atual Turquia, mas, após obter sua liberdade, tornou-se um dos mais influentes professores de estoicismo.

Ao contrário de Sêneca, que escreveu suas próprias obras, Epicteto não deixou escritos diretos. Seus ensinamentos foram registrados por seu discípulo Flávio Arriano, especialmente nos textos:

“Discursos” – Reflexões sobre ética e filosofia prática.

“O Manual” (Enchiridion) – Um guia prático para a vida estoica.

Epicteto enfatizava a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Ele defendia que devemos focar apenas em nossas ações e reações, aceitando serenamente aquilo que não podemos mudar.

Marco Aurélio (121 – 180 d.C.)

Marco Aurélio Antonino Augusto foi imperador romano e um dos mais célebres filósofos estoicos. Seu reinado foi marcado por desafios como guerras e crises internas, mas ele sempre buscou governar com base na razão e na virtude.

Seu principal legado filosófico está na obra “Meditações”, um conjunto de reflexões escritas para si mesmo, nas quais expressa sua visão sobre a vida, a ética e o estoicismo. Ele acreditava que a virtude era a resposta para todas as dificuldades, defendendo a autodisciplina, a aceitação do destino e a prática do bem.

Marco Aurélio é lembrado como um dos “Cinco Bons Imperadores” de Roma e um exemplo notável de governante-filósofo.



