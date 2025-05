Estudo aponta que três em cada 10 brasileiros são alfabetos funcionais

Pesquisa aponta que três em cada 10 brasileiros (com idade entre 15 e 64 anos) são alfabetos funcionais, o que corresponde a 29% da população brasileira / Crédito: Samuel Setubal

Três em cada 10 brasileiros são alfabetos funcionais, o que corresponde a 29% da população brasileira, com idade entre 15 e 64 anos. Entre os jovens (15 a 29 anos) a porcentagem de alfabetismo funcional aumentou para 16%, em comparação ao ano de 2018 quando o índice era 14%. Os dados são do Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), publicado no dia 5 de maio. O grupo equivalente a 29% da população do Brasil é caracterizado por não saber ler e escrever ou por saber tão pouco que acaba não conseguindo compreender pequenas frases ou identificar números de telefones ou preços.

Estima-se que a margem de erro varia entre dois e três pontos percentuais, a depender da faixa etária verificada, considerando um intervalo de confiança estimado de 95%. A pesquisa classifica as pessoas segundo o nível de alfabetismo, baseado em um teste aplicado a 2.554 brasileiros, que configuram uma amostra representativa da população. A classificação se baseia nos seguintes níveis: Níveis mais baixos:

analfabeto e rudimentar, que correspondem juntos ao alfabetismo funcional.

Níveis mais elevados:

Nível intermediário e proficiente, que correspondem ao alfabetismo consolidado. Apenas 10% de toda a população brasileira está no nível proficiente, que representa o topo do alfabetismo. O indivíduo proficiente elabora textos de maior complexidade com base em elementos de um contexto dado e opina sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto.

Esse grupo também interpreta gráficos mais complexos e resolve situações e problemas relativos a tarefas de contextos diversos, com planejamento e elaboração, conforme o Inaf. Porém, a maior parcela dos brasileiros (36%) está classificada no nível elementar, que compreende textos de extensão média, com pequenas interferências e resolve operações matemáticas básicas como soma, subtração, divisão e multiplicação. Outras 35% estão no patamar do alfabetismo consolidado. O Inaf aponta desigualdades A pesquisa também mostra que 7% da população brasileira é analfabeta, destes 65% vivem com renda familiar de até 1 salário-mínimo, e 76% dos analfabetos vivem no interior do País. Mais de 6 a cada 10 analfabetos são negros (63%).