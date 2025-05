Professor é preso por dar suposto ‘chá’ com sêmen a alunas no Tocantins

Suspeito está em prisão preventiva por representa risco concreto às vítimas e à ordem pública / Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um professor de canto foi preso na última sexta-feira, 25, suspeito de oferecer a alunas um “chá” supostamente contendo com sêmen. O caso aconteceu em Luzimangues, distrito do município de Porto Nacional, no Tocantins. De acordo com as vítimas, o professor Hallan Richard Morais da Cruz, de 26 anos, ofereceu o líquido com a justificativa de que a substância ajudaria na saúde da garganta e das cordas vocais.

A Polícia Militar foi acionada após uma das alunas desconfiar do gosto e aparência do líquido. O professor foi abordado em seu local de trabalho, onde confessou, segundo a PM, ter colocado o próprio sêmen na bebida servida às estudantes. Ele também teria informado que outras cinco vítimas consumiram o mesmo chá, incluindo uma menor de idade. Durante a ação, a polícia apreendeu dois frascos com líquido suspeito e um celular que estaria sendo utilizado para gravar as alunas sem o consentimento delas. Conforme divulgado pelo site G1 Tocantins, no dia seguinte à prisão, o irmão de Hallan Richard entregou um HD externo à Central de Atendimento à Mulher, em Palmas. O irmão teria encontrado o equipamento na escrivaninha do quarto do suspeito, que mora com os pais.

Na audiência de custódia realizada no domingo, 27, o juiz Willian Trigilio da Silva, do Tribunal de Justiça do Tocantins, decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva. O magistrado justificou a medida por entender que o suspeito representa risco concreto às vítimas e à ordem pública. “A liberdade do suspeito se tornou, em tese, um risco concreto às vítimas e coloca em risco a ordem pública, além de considerar que o suspeito é professor de música das ofendidas, não havendo outra solução a não ser a decretação da medida extrema de restrição de sua liberdade”, destacou o juiz na decisão. Como Hallan não constituiu advogado particular, sua defesa está sendo realizada pela Defensoria Pública do Tocantins. O órgão informou que seguirá prestando assistência jurídica até que outro defensor seja nomeado ou contratado.