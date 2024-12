MPCE pede condenação de professor investigado por assédio sexual em São Benedito

Fachada do do MPCE / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu à Justiça cearense a condenação de um professor da rede municipal de ensino de São Benedito, cidade distante 318 km de Fortaleza. A solicitação ocorre para “garantir a segurança dos estudantes e a responsabilização do professor e da Prefeitura”. MPCE também pede pagamento de indenização de R$ 50 mil por danos morais coletivos. A Ação Civil Pública contra o professor e contra o Município foi ajuizada na última terça-feira, 10, por meio da Promotoria de Justiça de São Benedito.

Conforme a peça, ingressada pelo promotor de Justiça Oigrésio Mores, o servidor municipal foi transferido diversas vezes para diferentes escolas municipais em detrimento das denúncias de prática de assédio contra estudantes do Ensino Fundamental II e problemas na conduta profissional. A título de exemplo está o fato de o docente não cumprir tarefas previstas nos planos de aula.

Conforme relato de pais de alunos, o professor apresentava comportamentos característicos da prática de assédio, como tirar foto das alunas, dar zoom no celular para aproximar a imagem do corpo de meninas e chamar as alunas de "amor". As denúncias foram formalizadas à Polícia e à Prefeitura de São Benedito por diretores de escolas e pela Secretaria Municipal de Educação, a partir de reclamações de pais e de estudantes. MP pediu afastamento do professor até o fim da ação Em seguida, a autoridade policial instaurou um inquérito e o Município afastou o professor cautelarmente por 60 dias. De acordo com o MPCE, o prazo terminou no dia 17 de agosto deste ano e a investigação iniciada com o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) não foi concluída.