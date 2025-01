Professor é condenado a mais de 400 anos por estuprar alunos de escolinha de futebol de Sobral

Foto de apoio ilustrativo. Justiça definiu mais de 400 anos para professor acusado de estupro / Crédito: Reprodução/Fabrikasimf via freepik

Um professor foi condenado pela Justiça por estuprar 15 alunos de uma escola de futebol no município de Sobral, a 233 quilômetros de Fortaleza. A sentença proferida foi de 414 anos de prisão, sem direito de recorrer em liberdade. O limite de pena no Brasil, no entando, é de 40 anos. As informações são do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). A decisão da Justiça ocorreu oito meses após os crimes. O caso foi julgado pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Sobral.