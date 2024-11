Estudante acusado de matar namorado professor em Fortaleza é preso

Agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prenderam Victor Hugo Mota Gondim, de 26 anos, estudante condenado por matar seu namorado em 2020 , o professor José Eurânio de Aguiar, de 45. Prisão aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 14, em Viçosa do Ceará , munícipio a 349,92 km de Fortaleza .

O homicídio pelo qual Victor foi preso aconteceu em fevereiro de 2020, no bairro Montese, em Fortaleza. Na ocasião, o estudante, que a época cursava Enfermagem, matou o professor universitário José Eurânio com um golpe no pescoço e depois chegou a simular que a vítima havia cometido suicídio.

Na última segunda-feira, 11, o caso foi julgado no Fórum Clóvis Beviláqua (FCB). Na ocasião, o Conselho de Sentença da 5ª Vara do Júri de Fortaleza condenou Victor Hugo Mota Gondim a cumprir 18 anos e nove meses de prisão em regime fechado, o que não lhe dará o direito de recorrer em liberdade

Jurados reconheceram como qualificadoras da pena o motivo fútil e o meio cruel. Com a sentença, os policiais localizaram o alvo. "Após a captura, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Tianguá, onde a ordem judicial foi cumprida. Agora, o homem encontra-se à disposição da Justiça", destaca SSPDS.

Ainda de acordo com a pasta, o indivíduo já tem passagem por tráfico de drogas e é ainda suspeito de um homicídio registrado em Aquiraz.

