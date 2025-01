Redação Enem: única nota máxima do Ceará foi de participante de Jaguaribe

Apenas 12 estudantes tiraram a nota máxima na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo um deles do Ceará. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o participante cearense é do município de Jaguaribe, a 312 km de Fortaleza. Entre as 12 notas, a maioria é mulher e apenas um participante é de escola pública.

As redações com nota mil foram registradas nas seguintes cidades: Araçatuba (SP), Baraúna (RN), Belo Horizonte (MG), Belo Jardim (PE), Brasília (DF), Goiânia (GO), Jaguaribe (CE), Maceió (AL), Niterói (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e Virginópolis (MG).