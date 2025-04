Advogado e influenciador baiano passa mal ao ser transferido para presídio em Maceió

João Neto foi preso em flagrante na segunda-feira, 14, após agredir a namorada e ser denunciado por violência doméstica . Diante do flagrante, ele foi encaminhado, inicialmente, para um presídio militar, após sua defesa apresentar um suposto registro militar.

No entanto, a Secretaria da Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas (Seris) informou que a documentação apresentada não comprovava a validade do registro. Com isso, o advogado e influenciador foi transferido para o sistema prisional de Alagoas.

Nas redes sociais, o acusado se identifica como ex-policial militar, mas foi desligado do curso de formação de soldados da Polícia Militar da Bahia há 15 anos. Na época, ele foi flagrado utilizando meios ilícitos para responder a uma avaliação.

No presídio militar, o advogado foi mantido em um módulo especial destinado a detentos com ensino superior, com capacidade para cerca de 30 pessoas.