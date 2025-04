João Neto: quem é o advogado preso por agredir a namorada?

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele é uma figura conhecida nas redes sociais, e acumula mais de dois milhões de seguidores.

Em nota oficial publicada na rede social do advogado, a defesa ressaltou que o assunto será esclarecido a partir desta terça-feira, 15, em sede de audiência de custódia. Saiba quem é João Neto.

João Neto faz sucesso comentando questões do Direito nas redes sociais

O baiano João Neto, de 47 anos, vive em Maceió, no estado de Alagoas, com a atual companheira. Nas redes sociais, ele conquistou a audiência ao responder casos do Direito com bom-humor, além de compartilhar momentos de sua vida pessoal.