Mulheres vítimas de violência doméstica lançam obra na Bienal do Livro

Neste sábado, 12, às 11 horas, ocorre o lançamento da obra “Após a morte do conto de fadas, a ressurreição” na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, na Arena Henriqueta Galeno.

O livro é resultado da Oficina de Escrita Afetuosa, ministrada pela jornalista Mirelle Costa para onze mulheres atendidas na Casa da Mulher Brasileira do Ceará, órgão responsável pelo acolhimento, triagem e atendimento psicossocial de mulheres em situação de violência.