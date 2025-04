Homem é preso em flagrante com 12 artefatos explosivos em Fortaleza

Homem disse ser integrante de torcida organizada e utilizaria o material, do tipo coquetel molotov, durante confronto com grupos rivais

Um homem de 22 anos de idade foi preso com 12 artefatos explosivos do tipo coquetel molotov, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 18. O caso foi registrado no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, durante o patrulhamento dos militares do 20º Batalhão da Polícia Militar.

