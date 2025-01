Prouni 2025: veja data de inscrição com nota do Enem

Saiba qual a previsão divulgada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, para inscrições no Prouni 2025 e sua lista de espera; confira o cronograma

No primeiro semestre de 2025, o Prouni deve começar entre os dias 24 e 28 de janeiro, enquanto a manifestação de interesse na lista de espera é indicada nos dias 26 e 27 de março.

Enquanto o edital do Programa Universidade Para Todos ( Prouni ) ainda não é publicado, o ministro da Educação Camilo Santana adiantou a previsão para o início das inscrições em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 13.

O programa não foi o único a receber uma previsão antes da publicação oficial de seu edital. O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) possui inscrições previstas de 4 a 7 de fevereiro, com resultados no dia 18 do mês.