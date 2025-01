Estudante do RN conquista nota mil na redação do Enem: "Um sonho realizado" / Crédito: Reprodução/Pedro Elandro

Anna começou a levar os estudos a sério ainda no ensino médio, mas a conquista da nota 1000 veio após sete anos de preparação. "Depois do ensino médio, foram mais quatro anos de estudo focado. No último ano, fiz cursinho presencial em Fortaleza, no Ari de Sá, com uma bolsa integral. Minha rotina era assistir às aulas de manhã e estudar mais quatro horas à tarde em casa", conta.

A estudante enfatiza que sua rotina de estudos era equilibrada, somando cerca de dez horas diárias, divididas entre as seis horas de aula no cursinho e quatro horas de estudo em casa. "Sempre respeitei meus limites. Fazia pausas, descansava e me alimentava. Acho que o segredo está em manter a constância sem se desgastar", afirma. Para alcançar a nota máxima na redação, a estudante afirma que apostou em um texto autêntico, evitando o uso de "repertórios coringa”. "Buscava inspiração em jornais, revistas e artigos acadêmicos. Meu objetivo era apresentar algo único para o corretor, algo que chamasse a atenção entre tantas redações", explica. A trajetória de Anna inclui a participação em 14 vestibulares desde 2018, como o da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o Enem e a Fuvest. Segundo ela, o apoio familiar foi essencial para que ela pudesse participar de processos seletivos em outros estados.

Essa dedicação refletiu também no desempenho das provas objetivas do Enem 2024, onde Anna alcançou 90% de acertos, com uma média geral de 814,94 pontos, resultado que a deixa confiante para conquistar a tão sonhada vaga em Medicina. Anna enfatiza a importância da autoconfiança e da perseverança na jornada de preparação para o ENEM. Ela encoraja os estudantes a acreditarem em seu potencial e a não desistirem de seus sonhos, mesmo diante dos desafios. "Acredite no seu potencial. Do dia para a noite, sua vida pode mudar, assim como a minha”, destacou. Estudante aconselha "prática e confiança" para bons resultados Para outros estudantes que buscam alcançar resultados altos no Enem, Anna aconselha prática, organização e autoconfiança. Ela reforça a importância de resolver simulados completos, estudar provas anteriores e manter uma rotina de estudos consistente, sempre respeitando os próprios limites.

A conquista da nota 1000 foi motivo de grande comemoração em sua cidade natal, Baraúna, que possui apenas 28 mil habitantes. "Minha família e amigos celebraram comigo. Foi emocionante, até banner fizeram", conta Anna, que agora está confiante de que conquistará sua vaga no curso de Medicina. Outro ponto-chave foi sua experiência em um curso online de redação, ministrado por Marcela Melo, em Mossoró, que a acompanhou desde o segundo ano do ensino médio. Combinando essa formação específica com a estrutura oferecida pelo cursinho em Fortaleza, Anna conseguiu consolidar uma escrita que se destacou pela profundidade e originalidade. Segundo Marcela, Anna era uma aluna com grande potencial, mas no começo precisou aperfeiçoar aspectos técnicos da escrita. "Embora ela fosse uma menina muito eloquente e escrevesse bem, foi aprendendo os aspectos aos poucos. Fui moldando essa base nela, e chegou um momento em que ela não precisava mais treinar de forma intensa, pois já dominava a técnica. O que nunca parou foi a leitura diária de atualidades, livros e reportagens", explicou a professora de redação.