Enem: Sisu abre inscrições no dia 17 de janeiro; confira vagas no Ceará

Na próxima sexta-feira, 17, os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 poderão se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 por meio do site oficial do programa. O cadastro pode ser realizado até às 23h59min da próxima terça-feira, 21. O Sistema de Seleção Unificada é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), na qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem.

O cronograma e os demais procedimentos relacionados ao processo seletivo do Sisu consta em edital publicado no dia 23 de dezembro de 2024 no Diário Oficial da União (DOU).

Por meio do site do Sisu, os estudantes podem acompanhar quais universidades aderiram à modalidade, a quantidade de vagas disponibilizadas pelas instituições e se ela está ou não participando da edição. No Ceará, quatro das seis universidades públicas já confirmaram que estão incluídas na edição do Sisu 2025, são elas: Universidade Federal do Cariri (UFCA), com 1.293 vagas;



vagas; Universidade da Integração Int. da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), com 1.057 vagas;



vagas; Universidade Federal do Ceará (UFC), com 6.278 vagas;



vagas; Instituto Federal do Ceará (IFCE), com 6.022 vagas. A Universidade Regional do Cariri (Urca) e a Universidade Estadual do Ceará (Uece) não aderiram ao programa. Ambas costumam realizar processo seletivo do vestibular duas vezes ao ano ou recebem os alunos por meio de transferência e ingresso de graduado, conforme editais publicados em cada processo.