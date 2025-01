Fies 2025: veja data de inscrição com nota do Enem

Fies 2025: confira data programada para inscrição, de acordo com Ministério da Educação / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Apesar de ainda não ter publicado um edital para confirmação, o ministro da Educação Camilo Santana divulgou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 13, as possíveis datas para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no primeiro semestre de 2025. As inscrições para o Fies 2025 devem ser iniciadas de 4 a 7 de fevereiro, com o resultado no dia 18 de fevereiro. Já o Programa Universidade Para Todos (Prouni), que oferta bolsas de estudo integrais e parciais, está programado para os dias 24 e 28 de janeiro.

Confira o cronograma divulgado para o Fies 2025.

Notas Enem 2024: média geral aumentou, mas apenas duas áreas do conhecimento registraram crescimento | SAIBA MAIS Fies 2025: veja data de inscrição Criado pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, o Fies é vinculado ao Ministério da Educação (Mec) e permite o financiamento de cursos de educação superior não-gratuitos (privados). Saiba mais sobre as datas previstas para o seu início:

Inscrição: 4 a 7 de fevereiro

4 a 7 de fevereiro Resultado: 18 de fevereiro

18 de fevereiro Convocação da lista de espera: 25 de fevereiro Quem pode se inscrever no Fies 2025? Conforme as informações compartilhadas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, para se inscrever no Fies o candidato deve: Ter participado do Enem com média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação superior a zero. Além disso, não pode estar no exame como "treineiro"; Possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. Sisu 2025: inscrições se iniciam em janeiro O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) também já possui uma previsão de início, entre 17 e 21 de janeiro, segundo informações do edital publicado pelo Mec. Os estudantes podem esperar os resultados da chamada regular para 26 de janeiro. Por outro lado, de 26 a 31 de janeiro, os participantes poderão ainda manifestar interesse na lista de espera.