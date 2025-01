Enem: CE tem maior número de redações a partir de 980 pontos entre as redes públicas do Brasil

Informação foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira, 13. De acordo com dados do ente federal, nesse recorte, depois do estado cearense ficaram: Minas Gerais (com 30 redações nesse nível), Pernambuco (com 21), Bahia (com 18), São Paulo (com 17) e Pará (com 14), entre outros.

O Ceará teve o maior número de redações com desempenho a partir de 980 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, no comparativo entre escolas da rede pública. Ao todo, a unidade federativa obteve 32 provas dissertativas que alcançaram esse resultado no certame.

Entre as redações que atingiram notas que vão de 950 a 980, o Estado também ficou em quarto lugar na análise geral, com 2.398 provas chegando a esse resultado. A unidade federativa teve uma pontuação de 1.000 na produção textual, desempenho observado na rede de ensino particular.

O representante da pasta aponta ainda a iniciativa federal do Pé-de-Meia como um dos fatores fundamentais de incentivo aos alunos. Programa tem entre ações o pagamento de um benefício extra aos estudantes da 3ª série do ensino médio que comparecerem aos dois dias de aplicação das provas do Enem.

"Esse resultado evidencia todo um planejamento que nós realizamos a cada ano no sentido de garantir uma agenda muita intensa de mobilização, engajamento e preparação nos nossos estudantes do ensino médio, e com foco nos estudantes do terceiro ano, para que eles vivenciem essa preparação para o enem ao longo de todo ano e com olhar muito prioritário para a redação", destaca ainda.

Alunos vão poder usar as notas do Enem para ingressarem no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições começam na próxima sexta-feira, 17, ou do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

"Tivemos essa notícia boa (sobre as notas da) redação, mas ainda falta aí um caminho a percorrer no sentido das oportunidades dos estudantes no ingresso do ensino superior, né? Porque com as notas, iniciou-se aí o ciclo do Sisu, né? (...) Então nós vamos concluir esse ciclo para garantir de fato o resultado que nós tanto esperamos que é o ingresso de milhares de estudantes da rede pública estadual no ensino superior", destaca Helder Nogueira.