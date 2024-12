Cearense é morto a tiros durante show de Wesley Safadão no Piauí

Um cearense identificado como Marcos Alves de Souza, de 41 anos, foi morto a tiros durante apresentação do cantor Wesley Safadão neste domingo, 29, no município de Luís Correia, no litoral do Piauí. A vítima estava com a esposa, que ficou ferida, e o filho. O show foi interrompido após o tiroteio.

Conforme informações do portal piauiense GP1, Marcos morreu ainda no local do show, que foi isolado. A esposa, Maria Alcineide Souza dos Santos, foi encaminhada a uma unidade de saúde e interrogada. Chegou a utilizar uma identidade falsa, mas foi identificada pelos agentes.