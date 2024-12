Três internos são mortos dentro do Complexo de Itaitinga em menos de 30 dias

Paulo Roberto foi morto nesta sexta-feira, 27. Ele seria um integrante de organização criminosa com atuação em Maracanaú e é o terceiro interno morto no Complexo de Itaitinga neste mês

Nesta sexta-feira, 27, houve o registro de um homicídio na Pajuçara, no entanto, não há informações se o caso teria relação com o crime no presídio.

Os presos teriam aproveitado o retorno do horário do banho de sol e agrediram o interno. " Os policiais penais de plantão interviram de imediato na ocorrência, os profissionais de saúde da unidade prestaram o socorro necessário, mas foi constatado o óbito do interno agredido", informa o órgão.

Mortes no Completo Penitenciário

No dia 18 de dezembro o interno Manoel Pamplona, de 60 anos, foi morto dentro da Unidade Prisional 5, UP-5. O advogado do interno, Cândido Magalhães, afirma que ele era acusado de atear fogo na casa onde morava com a companheira, em Tianguá.

Cândido afirma que a companheira do cliente não estava no local quando houve o incêndio criminoso. A defesa afirma que solicitou a revogação da prisão de Manoel, mas que além de ter sido negada, houve a transferência do acusado, que foi retirado do Interior do Ceará e encaminhado para o Complexo Penitenciário de Itaitinga, onde foi morto.

Já no dia 3 de dezembro, um homem acusado de ser o chefe da facção Guardiões do Estado (GDE) foi morto dentro da Unidade Prisional 3, em Itaitinga. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) afirmou que Fellype Abdoral Sales de Oliveira, de 32 anos, foi morto por integrantes da mesma organização criminosa que ele participava.