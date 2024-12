Casal do Piauí morre após colisão frontal num trecho da BR-020 em Parambu, no Ceará

Um casal natural do estado do Piauí morreu na manhã desta segunda-feira, 23, após uma colisão frontal com outro veículo em uma rodovia federal Ceará. O acidente aconteceu na BR-020, na zona rural do município de Parambu, a 405 km de Fortaleza. Outra pessoa envolvida no acidente, que dirigia o outro veículo, ficou ferida.

O acidente envolveu um Corsa Classic, no qual estava o casal, e uma picape Fiat Strada. As vítimas, de 30 e 32 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Informações divulgadas em portais de notícias do Piauí informaram que o casal seria da localidade Baixa do Poço, da cidade de Pio IX. O homem que estava no outro carro teria sido hospitalizado com escoriações e cortes nas pernas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.