Dona de loja no Ceará acusada de golpe sai da cadeia e divulga curiosidades de presídio feminino

Presa suspeita de aplicar golpes em mais de 300 pessoas de cinco estados brasileiros no mês de agosto deste ano, a dona de uma loja de roupas, com sede em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), permaneceu aproximadamente um mês detida e, depois de ser solta, resolveu usar a Internet para divulgar curiosidades sobre o Presídio Feminino, o Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, localizado em Aquiraz. Na publicação do dia 18 de dezembro, ela descreve gírias e procedimentos comuns entre as internas.

A soltura foi publicada nas redes sociais da comerciante. Acompanhado de um vídeo jornalístico e imagens da empresária saindo do presídio com o documento do alvará de custódia na mão, com um fundo musical gospel, a publicação teve diversos comentários em apoio à comerciante.