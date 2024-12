Ceará tem menos feminicídios em relação a 2023, mas número é 2º maior em sete anos

Indicadores de feminicídio no Ceará permanecem estáveis / Crédito: FERNANDA BARROS

A uma semana do fim de 2024, o Ceará registrou, em dados até dia 24, a véspera de Natal, 39 feminicídios ao longo deste ano. Em comparação com todo o período de 2023, houve uma queda de 7,1%. Porém, desde a contabilização feita a partir de 2018, este é o segundo ano com mais casos anotados desse crime no Estado em sete anos. Só é menor exatamente que o total de feminicídios do ano passado, com 42 casos.

A última atualização dos registros em 2024 foi em 20 de dezembro. Os dados foram obtidos por meio dos Painéis Dinâmico e Estático da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Somente de janeiro a novembro deste ano, foram registrados 36 mortes por feminicídio no Ceará. Em comparação ao mesmo período de 2023, quando houve 41 casos, o recorte em 11 meses apresentou uma redução de aproximadamente 12,2% no total de feminicídios.

Ainda conforme os registros diários de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), também disponibilizados pela SSPDS e atualizados até 20 de dezembro, neste mês de dezembro foram registradas mais três mortes por feminicídio. A distribuição mensal dos feminicídios em 2024 mostra que março, julho e novembro foram os meses mais violentos, com cinco casos cada um. Já fevereiro e agosto tiveram o menor número, com apenas um caso registrado em cada mês.

Feminicídios no Ceará: casos por mês em 2024 Janeiro: 4 casos

Fevereiro: 2

Março: 5

Abril: 2

Maio: 4

Junho: 2

Julho: 5

Agosto: 1

Setembro: 3

Outubro: 3

Novembro: 5

Dezembro: 3 (até 20 de dezembro)

Total - 39 casos Fonte: Supesp/SSPDS