Wesley Safadão anuncia pausa em agenda após cirurgia na coluna

O cantor Wesley Safadão anunciou uma pausa de 10 dias na agenda de compromissos devido a uma cirurgia realizada na coluna na segunda-feira, 30.

O procedimento precisou ser realizado após o diagnóstico de uma nova hérnia de disco, conforme informou o comunicado compartilhado no perfil do cearense no Instagram.

O artista está internado em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. Segundo a nota, “a cirurgia foi um sucesso” e ele “encontra-se bem e em recuperação”, precisando apenas ficar em repouso durante os 10 dias. “A agenda de shows permanece sem alterações, e as apresentações seguem confirmadas”, afirma .