Duas pessoas são presas por produzirem e distribuírem documentos falsos a membros de facção

Criminosos com mandado de prisão em aberto contratavam falsificação de documentos exclusiva para integrantes da GDE, com o objetivo de circular livremente

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE) desarticulou um esquema de produção de documentos falsos para integrantes da facção Guardiões do Estado (GDE). Duas pessoas foram presas sexta-feira, 29. Criminosos com mandado de prisão em aberto confeccionavam documentos falsos com um falsificador exclusivo da facção.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Paulo Renato Moreira, a investigação referente a facção da GDE mostrou que os integrantes do grupo criminoso faziam uso de documentos falsos. Um homem responsável pela facção e outro era encarregado de produzir os documentos falsos.