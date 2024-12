SP: cachorra se perde e, após dois dias, volta sozinha para casa

Maia, da raça Border Collie, correu ao se assustar com um grito, no domingo, 22; cadela voltou sozinha ao prédio onde mora e foi encontrada pelos tutores

Segundo o site de notícias, os tutores Ronaldo da Silva e Juliana Falconi têm o hábito de deixar Maia sem coleira, pois a cachorra é adestrada. No domingo, porém, enquanto passeava com Ronaldo, ela se assustou ao ouvir um grito e saiu correndo .

Após dois dias desaparecida, uma cadela da raça Border Collie voltou sozinha para casa em São Paulo (SP). O caso aconteceu nessa terça-feira, 24. As informações são do portal g1.

Ronaldo e Juliana procuraram por Maia perto do parque onde a cadela desapareceu, sem sucesso. Em seguida, publicaram sobre o sumiço nas redes sociais, além de imprimir cartazes com a foto da cachorra e distribuir pela região, enquanto seguiam com as buscas.

Segundo Juliana, as câmeras do prédio onde moram mostraram Maia no local ainda no domingo, mas a cachorra acabou indo embora. O casal foi contatado até mesmo por golpistas que diziam ter encontrado a cachorra e exigiam dinheiro para devolvê-la.

Cadela esperou carros saírem para entrar na garagem de prédio onde mora

Por volta de meio-dia desta terça-feira, após receber um telefonema de uma pessoa afirmando ter visto a cadela, Juliana e Ronaldo decidiram ir até a região onde ela estaria. Ao chegar na garagem do prédio, porém, a mulher encontrou Maia debaixo do carro do casal, esperando pelos tutores.

Maia tinha ferimentos nas patas, por ter caminhado demais, e precisou de atendimento veterinário. Em outros aspectos, no entanto, a cadela estava bem de saúde. Após o reencontro, Juliana e Ronaldo checaram as câmeras de segurança do prédio. Nas imagens, era possível ver Maia esperando a saída de carros para entrar na garagem e esperar pelos tutores.