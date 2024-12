Natal com chuva? Confira a previsão do tempo nas capitais do Brasil

O Natal de 2024 será marcado por chuva em várias partes do Brasil, com 14 capitais registrando precipitação e temperaturas variando entre 15°C e 35°C.

Capitais como Rio de Janeiro e São Paulo terão pancadas de chuva isoladas. Já nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, as temperaturas devem ser mais amenas em comparação ao Sul e Sudeste, com registros de chuva em pontos específicos.

A menor temperatura do país deverá ser registrada em Curitiba, capital paranaense, com previsão de mínima de 15°C na quarta-feira, 25. Por outro lado, a maior temperatura será em Boa Vista, capital de Roraima, com máxima de 35°C tanto no dia 24 quanto no dia 25.

Previsão do tempo: alertas amarelos

As regiões com alertas amarelos para chuvas fortes, considerados os mais preocupantes nesse período, incluem:



Todo o litoral de São Paulo, Paraná e norte de Santa Catarina;



Regiões Norte e Centro-Oeste;



Minas Gerais e Rio de Janeiro;



Oeste da Bahia e do Piauí;



Quase todo o Maranhão.

De acordo com o Inmet, a previsão para essas áreas é de chuvas entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.