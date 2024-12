Ceará é o Estado com mais pontes em situação ruim ou crítica de estruturas

A Ponte Juscelino Kubitscheck, que ligava os estados do Tocantins e do Maranhão e desabou no último domingo, 22, não é a única construção desse tipo no País com problemas na estrutura. O Brasil registra 727 pontes classificadas como ruins ou críticas e o pior cenário é constatado no estado do Ceará. Desse número, 130 estão nas piores condições possíveis, e as outras 597 estão categorizadas como ruim.

No Ceará, 77 pontes estão em estado ruim ou crítico. É a primeira posição entre os estados brasileiros que têm construções nessas condições. Os dados são de um levantamento realizado pelo Folha de São Paulo e referem-se a informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) sobre as pontes federais, até maio de 2023.