PRF flagra Fusca 1996 a quase 140 km/h em rodovia no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um Fusca 1996 que chegou a 136 km/h de velocidade, na BR-277 em torno do Parque Barigui, em Curitiba, Paraná. No mesmo trecho, outros 132 veículos foram flagrados em excesso de velocidade em um intervalo de apenas quatro horas no último domingo, 22.

O fusca chamou a atenção dos oficiais que usavam radar portátil, pois a velocidade era surpreendente para um modelo com cerca de 30 anos de fabricação. As informações são do O Globo.



Além dele, uma moto também não passou despercebida pela PRF ao mais que dobrar o limite chegando a 191 km/h. O trecho regulamentado para velocidade máxima de 80 km/h.