Anvisa proíbe venda do Insupril, suplemento alimentar que prometia curar diabetes

Um vídeo que circula nas redes sociais aponta o suplemento como um medicamento para ser usado no tratamento da doença. Nele, um suposto médico aparece falando sobre a eficácia do produto e afirmando falsamente que outros medicamentos usados em nível global não funcionam ou causam graves efeitos colaterais.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma resolução proibindo a comercialização do Insupril, suplemento alimentar de componentes naturais. O produto estava sendo vendido com a promessa de curar a diabetes.

O golpe

O vídeo que anunciava o Insupril teve ampla repercussão. De acordo com o G1, o site “Reclame Aqui”, que recebe queixa de consumidores, está com centenas de relatos de usuários que compraram o suplemento. Eles vão desde queixas de problemas com a entrega a reclamações e denúncias sobre a eficácia do produto.

Antes da resolução publicada pela Anvisa, o vídeo já havia sido denunciado por Ana Bonassa, PhD em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP) e também divulgadora científica no canal Nunca Vi 1 Cientista - que produz vídeos para o YouTube e Instagram desmentindo informações falsas.

No vídeo, ela denuncia o produto vendido como “picaretagem” e chama a atenção que a empresa não revela qual seria a composição do suplemento e o que causaria a cura. Na legenda, Ana Bonassa também pontua que o suposto profissional de saúde que aparece no vídeo recomendando é, na verdade, um ator.