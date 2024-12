Médicas sofrem assalto enquanto iam para plantão em hospital do Rio de Janeiro

O ataque foi cometido por quatro indivíduos que estavam em duas motos. O carro em que as duas médicas estavam trafegava pela Avenida Brasil, mais precisamente na altura de Fazenda Botafogo, na zona norte do Rio de Janeiro.

Toda a ação foi registrada em vídeo por um motorista que estava próximo ao carro das médicas, enquanto ambos aguardavam em um congestionamento. As vítimas buscaram ajuda com policiais militares em uma viatura localizada na altura de Guadalupe, próximo ao local do assalto. Informações são da CBN do Rio.

Crime permanece sem solução

O caso foi registrado na 40ª Delegacia de Polícia (DP) de Honório Gurgel. Os investigadores estão buscando informações que possam levar à identificação dos criminosos, que continuam foragidos. Até o momento, o veículo também não foi localizado.

