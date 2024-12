Verão começa neste sábado; veja o que esperar da estação no Brasil

Este é um período caracterizado pela elevação das temperaturas, mas com mudanças rápidas nas condições de tempo — o que pode levar a chuvas intensas. Confira a previsão para cada região do País

Segundo o Prognóstico Climático do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essas chuvas são frequentes em praticamente todo o País, com volumes superiores a 400 mm. Também é comum queda de granizo, vento com intensidade variando de moderada à forte e descargas elétricas.

O verão no Hemisfério Sul começa neste sábado, 21 de dezembro. Apesar de ser um período caracterizado pela elevação da temperatura no Brasil, o período favorece a ocorrência de chuvas intensas.

No Ceará, a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para este primeiro fim de semana de verão indica o céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens. O sol deve ficar mais evidente na tarde de sábado e o domingo deve permanecer com poucas nuvens e baixa possibilidade de chuva.

Este é um período caracterizado pela elevação da temperatura em função da posição relativa da Terra em relação ao Sol mais ao sul, tornando os dias mais longos que as noites e com mudanças rápidas nas condições de tempo.

A região que engloba áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, as chuvas nos primeiros meses deste ano foram espacialmente mal distribuídas e as atuais previsões indicam que essa irregularidade deve persistir.

Os menores volumes de chuva devem ser registrados no extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste do Nordeste. Já os maiores volumes de precipitação podem ser observados nas regiões Norte e Centro-Oeste, com totais na faixa entre 700 e 1100 mm.

Veja informações adicionais sobre a precipitação no período e a possibilidade do fenômeno La Niña:

No Ceará, o início do verão faz parte do período conhecido como pré-estação chuvosa . É comum relacionar o verão ao seco e o inverno à chuva, mas no Estado estas características se confundem.

Mas os volumes de chuva previstos para a Região Sul indicam que pode haver redução nos níveis de água no solo pelo possível estabelecimento do fenômeno La Niña, que historicamente tende a reduzir os volumes das chuvas do local.

Uma análise de outros modelos consultados também indica que a porção noroeste da região Nordeste poderá ser favorecida com chuvas acima da climatologia.

São previstos valores de temperatura do ar acima da média histórica em toda a região, principalmente no Maranhão, no Piauí, no oeste da Paraíba, no oeste de Pernambuco e em grande parte da Bahia. Nessas localidades, as temperaturas podem ficar mais de 1 °C acima da normal climatológica.

Previsão para o verão na região Norte

Segundo o prognóstico do Inmet, os meses de janeiro a março de 2025 trarão condições favoráveis para o predomínio de chuvas abaixo da média no sudeste do Pará e no centro-oeste de Rondônia.

Nos estados do Acre, Roraima, Amapá, Pará, Amazonas e sul de Rondônia, a tendência é de condições favoráveis para chuvas próximas ou acima da média durante o trimestre.

A temperatura média do ar deverá prevalecer acima da média climatológica em praticamente toda a região, com valores podendo ultrapassar em 0,5 °C ou mais o esperado.

Previsão para o verão na região Centro-Oeste

A tendência para o verão é de chuvas próximas ou abaixo da média histórica em praticamente toda região Norte, exceto no oeste do Mato Grosso — onde são previstos totais de chuvas próximos ou ligeiramente acima da climatologia do trimestre.

Quanto às temperaturas, a previsão indica predomínio de valores acima da média climatológica nos próximos meses.

Previsão para o verão na região Sudeste

No Sudeste, a previsão para os próximos três meses é de condições favoráveis a chuvas ligeiramente abaixo da climatologia em toda a região.

Porém, tratando-se do período historicamente chuvoso dessa região, não se descarta a ocorrência de chuvas expressivas, por exemplo, durante a ocorrência de episódios de Zona de Convergência do Atlântico Sul.

Para a temperatura, as previsões indicam valores acima da média.

Previsão para o verão na região Sul

A previsão indica condições favoráveis para a ocorrência de chuva abaixo da média em toda região, com exceção do leste do Paraná e nordeste de Santa Catarina, onde os totais podendo atingir valores próximos da climatologia.

Para a temperatura, as previsões indicam valores predominantemente acima da média durante os meses do verão.