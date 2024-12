Pré-estação 2025 começa com chuvas acima de 100 milímetros no Ceará

Fortaleza registrou pontos de alagamentos em diversas vias nesta quarta-feira, 4 / Crédito: AURÉLIO ALVES

A pré-estação chuvosa de 2025, que iniciou neste mês de dezembro e segue até janeiro, registrou chuvas acima de 100 milímetros (mm) no Ceará. Nesta quarta-feira, 4, o município de Ipaumirim, na região do Cariri, registrou o maior índice, com 111.2 mm. Em seguida, as cidades de Acopiara e Milhã, no Sertão Central e Inhamuns, tiveram acúmulo de 100 mm, cada. Foi observado uma alta de 405% entre os dois maiores acumulados no Estado em comparação ao mesmo período do ano passado, início da pré-estação chuvosa. O maior acumulado foi registrado no município de Novo Oriente, no Sertão Central e Inhamuns, com 22 mm. As informações são do portal da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

De acordo com o meteorologista da Funceme, Agustinho Brito, o cenário é explicado pela condição que o Estado estava nos dois períodos iniciais da pré-estação chuvosa neste ano e no ano passado. Segundo ele, três fatores favoreceram o diagnóstico do atual cenário que antecede o mês de fevereiro, período que inicia a quadra chuvosa no Ceará.

“As diferenças entre os anos é que um estava na condição do El Niño e, neste ano, ele está se encaminhando para a La Niña. O El Niño provoca chuvas abaixo da média. A La niña, não. Outro fator diferente do ano passado é que, neste período, já houve a atuação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan), que é o sistema comum de atuar na pré-estação”, explica o meteorologista. Ainda segundo o especialista, no ano passado, neste mesmo período, o Estado ainda não estava sob atuação do Vcan. O sistema meteorológico é característico por ter uma área onde os ventos nos níveis mais altos da atmosfera giram no sentido horário, fazendo com que o ar seco desses níveis desçam para a superfície favorecendo as chuvas. Atualmente, o Vcan se encontra no Litoral Leste do Nordeste, proporcionando precipitações no Ceará, principalmente nas regiões de Jaguaribe, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Litoral de Fortaleza, onde, consequentemente, foram registrados os maiores acumulados desta quarta-feira, 4.

A previsão da Funceme é de chuvas ao longo do dia de hoje, mas, que, a partir desta quinta-feira, 5, as condições sejam mais estáveis, mas ainda com possibilidade de chuvas no Estado. Ainda segundo a previsão da Funceme, devido ao deslocamento do Vcan para a região Oeste, consequentemente seu núcleo — região com menor formação de nuvens — deverá atuar reduzindo as condições mais favoráveis sobre o Ceará, principalmente nesta sexta-feira, 6. Conforme Agostinho Brito, no ano passado, o sistema meteorológico Vcan foi observado na região apenas na segunda quinzena de dezembro. No período, com atuação do sistema, o Ceará chegou a registrar índices pluviômetros acima de 100 mm nos municípios de Monsenhor Tabosa e Reriutaba, no interior do Ceará.

No período, a temperatura deve variar entre 25°C e 32°C em Fortaleza, e entre 21°C e 32°C na Região Metropolitana. Já a umidade relativa do ar deve se manter acima de 40% na Capital e RMF, segundo a Funceme. Confira as dez maiores chuvas do dia:

Ipaumirim (Posto: Santo Antônio) : 111.2 mm

Acopiara (Posto: Caixa) : 100 mm

Milhã (Posto: Milhã) : 100 mm

Lavras Da Mangabeira (Posto: Amaniutuba) : 90 mm

Morada Nova (Posto: Patos) : 86 mm

Jaguaretama (Posto: Fazenda Coque) : 84 mm

Banabuiú (Posto: Banabuiu) : 80 mm

Cascavel (Posto:Guanaces) : 80 mm

Senador Pompeu (Posto: Senador Pompeu) : 77.5 mm

Quixeramobim (Posto: Encantado) : 72 mm Fortaleza teve alagamentos, semáforos apagados e quedas de energia Durante as chuvas registradas na manhã desta quarta-feira, 4, Fortaleza teve registros de pontos de alagamentos em ruas e avenidas da Capital, semáforos apagados em cruzamentos de vias e quedas de energia em pelo menos dez localidades no Estado desde às 7 horas da manhã.