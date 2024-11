Especialistas preveem chuvas na média ou acima da média em 2025 no Ceará

Presidente da Faec, Amílcar Silveira, disse que o objetivo do encontro foi estreitar o diálogo entre pesquisadores e produtores e facilitar o planejamento do plantio e da colheita Crédito: Bruno Cabral/Faec/Divulgação

Meteorologistas contratados pela Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec) projetaram chuvas dentro ou acima da média histórica em 2025. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os estudos foram apresentados no último sábado, 23, para cerca de 1.000 produtores rurais, dentro da programação da 17ª edição do FestBerro, em Tauá (a 337 km de Fortaleza).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme Antoniane Arantes, responsável pelo boletim de hidrometeorologia do Estado de São Paulo, a expectativa é de que se tenha um ano sob a influência do fenômeno La Niña, quando as águas do Oceano Pacífico estão mais frias que a média histórica.