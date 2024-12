Mais de 252 mil raios já foram registrados no Ceará em 2024, aponta Enel

O Ceará já registrou 252.710 descargas atmosféricas em 2024, de acordo com dados divulgados pela Enel Distribuição Ceará. Na última quarta-feira, 4, mais de 8.800 raios atingiram o Estado, sendo Aurora o município mais afetado, com 1.104 ocorrências, seguido por Milagres, com 927 e Iracema com 814. Fortaleza e a Região Metropolitana contabilizaram 262 descargas elétricas no mesmo período.

De acordo com a Enel, os municípios com maior incidência de raios no ano até agora são Granja, com 9.164 registros, Santa Quitéria (8.605), Jaguaretama (5.278), Cariús (5.120) e Morada Nova (5.115). Dentre as macrorregiões, o Cariri lidera em número de descargas, com 36.478 raios, seguido pelo Centro-Sul (36.313) e Vale do Jaguaribe (35.069).