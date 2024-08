Durante onda de calor, altas temperaturas não são a única ameaça, diz especialista

"No impacto que o calor tem na saúde, muitas coisas influem além da temperatura: influi, por exemplo, o nível de renda, a pirâmide populacional, as condições socioeconômicas, as sanitárias, a cultura do calor...

- Por que o nível de vida é determinante?

"Sabe-se que nos bairros mais pobres o impacto do calor é maior.

Imagine, não é o mesmo passar por uma onda de calor em um quarto com três pessoas e uma janela, sem ar condicionado, sem ventilador, do que passar por uma onda de calor, a mesma, com as mesmas temperaturas, em um chalé com piscina.