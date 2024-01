La Niña: o que é o fenômeno climático que afetará a Terra em 2024

O La Niña tende a criar condições de seca no Sul do Brasil, enquanto traz chuvas em excesso para outras áreas, como o litoral do Nordeste Crédito: FÁBIO LIMA

O que é o La Niña

Assim como o El Niño, o La Niña costuma ocorrer no Oceano Pacífico. Durante os eventos La Niña, os ventos alísios são ainda mais fortes do que o normal, empurrando mais água quente para a Ásia. Na costa oeste das Américas, o fenômeno de ressurgência (processo no qual a água profunda e fria sobe em direção à superfície) aumenta, trazendo à superfície água fria e rica em nutrientes. Impactos Climáticos da La Niña. Crédito: Reprodução/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais A mudança da temperatura das águas e a pressão atmosférica altera onde e quanto chove. Toda a anomalia climática provocada pelo La Niña modifica os padrões de circulação atmosférica dos ventos que vêm dos trópicos. “Diferente do El Niño, durante o La Niña, a água no Oceano Pacífico perto do Equador fica alguns graus mais fria do que o normal, persistindo por no mínimo de três trimestres”, explica Lucas Fumagalli, meteorologista da Funceme. Leia mais El Niño e La Niña: entenda o que influencia a quadra chuvosa no Ceará Sobre o assunto El Niño e La Niña: entenda o que influencia a quadra chuvosa no Ceará

La Niña: previsões para 2024

O La Niña é responsável por alterar as condições climatológicas em 20 regiões do planeta. O Brasil é afetado principalmente em relação às chuvas, pois as nuvens de chuva acompanham a água morna do oceano. O La Niña tende a criar condições de seca no Sul do Brasil, enquanto traz chuvas em excesso para outras áreas, como o litoral do Nordeste. Efeitos do La Niña no Ceará

Segundo Lucas Fumagalli, no Ceará, existe a possibilidade de chuvas acima da média e quedas da temperatura quando o fenômeno ocorre.