Adolescente cai em bueiro e desaparece na Bahia; vídeo

Um vídeo mostra o momento em que Amanda Teles, de 12 anos, cai em um bueiro e desaparece em Dias D'Ávila, município na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia. Assista ao vídeo mais abaixo. Nas imagens, é possível ver a garota andando na rua, com a farda da escola e uma mochila. Ela então se desequilibra. Depois, não é possível mais vê-la.

O Corpo de Bombeiros, com cerca de 50 agentes, retomou as buscas às 5 horas da manhã nesta quinta-feira, 28. O acidente aconteceu nessa quarta, 27, na avenida Lauro de Freitas, no bairro Urbes, em meio a uma chuva forte que atinge a cidade.

Operação de resgate A ação de resgate conta com agentes da Defesa Civil de Dias D'Ávila, da Polícia Militar, da Embasa e do Corpo de Bombeiros, que realizaram o mapeamento da linha de escoamento das galerias para auxiliar nas buscas. Por ser muito extensa, foram feitas aberturas intervaladas a cada 100 ou 200 metros para acessar o local. A família da garota acompanhou a ação de uma região próxima à galeria junto a uma equipe da prefeitura. Abalada, a mãe da menina não quis ser entrevistada. Leiliane Teles disse apenas que não vê a hora de encontrar a filha. "Prefiro sofrer em silêncio", emendou, emocionada. Ela é acompanhada por parentes e amigas.

Sapatos e mochila encontrados Na manhã desta quinta, foram encontrados um dos sapatos e a mochila que a menina usava no momento em que desapareceu. As buscas estão concentradas em um córrego a 400 metros do local da queda, na avenida de Ligação. O acesso é difícil por conta da vegetação. Segundo os militares, eles enfrentam dificuldades para mapear o trajeto feito pela garota após a queda. Como são várias galerias, ainda não é possível precisar para onde o corpo foi. No final desta manhã, agentes da prefeitura de Dias D'Ávila utilizam máquinas para cortar a vegetação e auxiliar as buscas, concentradas na avenida de Ligação. Um helicóptero também participa da operação.