Homem é baleado após briga dentro de academia em Salvador

Um homem de 48 anos foi baleado em uma academia no bairro do Trobogy, em Salvador, na manhã desse sábado, 23. Um vídeo feito em frente à Academia For Fitness mostra a correria, com alunos saindo correndo e até pulando o portão para escapar do local.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu dentro do estabelecimento, na Rua do Mucambo. Equipes da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) esteve no local e encontraram o homem ferido. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e socorreu a vítima para uma unidade de saúde da região. Ele foi atingido no joelho e segue hospitalizado.