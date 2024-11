Mulher desaparece ao sair para encontro e é achada morta em Fortaleza

A prisão do suspeito foi registrada no 2º Distrito Policial, na Aldeota. Ele passou por audiência de custódia, onde teve a prisão convertida em preventiva.

Antônio Carlos Sousa Pereira, de 20 anos, foi preso suspeito da morte de Bruna Gonçalves, 30 anos. A mulher havia desaparecido após sair de casa para um encontro e foi achada morta com golpes de faca dentro de uma residência no bairro Varjota, em Fortaleza. O suspeito do crime foi preso em flagrante no dia 26 de outubro.

Conforme os autos do caso, no dia 26 de outubro, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionados via Coordenadoria Integrada de Operações (Ciops) sobre uma denúncia de suposta lesão a faca em uma vila de casas no bairro Varjota.

O homem teria esfaqueado uma mulher e a casa estava fechada. Os agentes de segurança abriram o portão e verificaram a vítima deitada de bruços no chão. As paredes e o chão estavam cheios de sangue.

O homem fugiu pelos telhados da vizinhança e os policiais receberam a informação de que o indivíduo estava no quintal de uma das casas da vila. No momento que os PMs chegaram ao local apontado, o homem teria afirmado "fui eu". Ele estava com as mãos, rosto, roupas e braços sujos de sangue.