Raposa usa escada para sair de poço em resgate no interior do Ceará

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atendeu nessa sexta-feira, 6, uma ocorrência que a corporação classificou como “inusitada”. Uma raposa foi resgatada de poço no Córrego da Areia, no município de Limoeiro do Norte, a 198,88 quilômetros (km) de Fortaleza.

Conforme vídeo filmado pelos agentes (veja abaixo), o próprio animal subiu a escada de resgate para sair do poço onde estava preso e “seguiu seu destino sem ferimentos aparentes”, explicou o Corpo de Bombeiros.

Informação preliminares dão conta de que a raposa caiu no poço, que tem cerca de quatro metros (m) de profundidade, durante a madrugada. A proprietária da residência onde fica o poço viu o animal pela manhã.