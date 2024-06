Dois homens são resgatados de dentro de um bueiro no bairro Montese

Dois homens foram resgatados de dentro de um bueiro no bairro Montese, por volta das 11 horas deste sábado, 22, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará recebeu uma solicitação anônima sobre a suspeita de uma morte no bueiro, na rua Álvaro Fernandes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a chegada da viatura, os bombeiros confirmaram que os dois homens estavam vivos e fizeram o resgate. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e os homens foram levados ao Frotinha da Parangaba.